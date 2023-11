Diebstahlseinbruch in Bad Homburger Kita

Unbekannte sind in Bad Homburg in eine Kita eingebrochen. Sie entwendeten Bar- geld und einen Laptop und richteten Sachschaden an.

Die Täter hebelten zum Einstieg ins Gebäude ein Fenster auf. Sie brachen zudem mehrere Türen auf und durchsuchten alle Räume, berichtete die Polizei am Sonntag zu der Tat, die sich zwischen Freitagabend und Samstag ereignete.