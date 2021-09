Geldautomat in Bank gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten in einer Bank in Gelnhausen (Main-Kinzig) gesprengt.

Durch die Wucht der Sprengung sei das Gebäude beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Es sei noch unklar, ob Geld erbeutet wurde. Die Automatensprenger flohen mit einem dunklen Auto.