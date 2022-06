Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Bickenbach (Darmstadt-Dieburg) gesprengt.

Eine Anwohnerin, deren Wohnung direkt über der Filiale liegt, sei leicht verletzt worden. Sie habe durch den Knall einen Schock erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Ob und wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, sei ebenso wie der Sachschaden noch unklar.