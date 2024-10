Geldautomat in Borken gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale am Europaplatz in Borken (Schwalm-Eder) gesprengt.

Nach Angaben der Polizei flüchteten mehrere Täter zu Fuß, als die Einsatzkräfte eintrafen. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst am Mittwochmorgen unklar.