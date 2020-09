Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in einer Bankfiliale in Butzbach (Wetterau) einen Geldautomaten gesprengt und mit der Beute die Flucht ergriffen.

Zeugen sahen, wie die Täter in einem dunklen Auto davonfuhren. Laut Polizei erbeuteten sie einen fünfstelligen Betrag. Das Bankgebäude wurde beschädigt.