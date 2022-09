Geldautomat in Dreieich gesprengt

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen in einem Einkaufszentrum in Dreieich (Offenbach) einen Geldautomaten gesprengt.

Die Höhe des Schadens und der Beute seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei sei vor Ort und sichere Spuren. Nach ersten Erkenntnissen sei die Statik des Gebäudes nicht betroffen. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.