Geldautomaten-Sprengung in Glashütten gescheitert

Wohnhaus geräumt Geldautomaten-Sprengung in Glashütten gescheitert

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag versucht, im Glashüttener Ortsteil Schloßborn (Hochtaunus) einen Geldautomaten zu sprengen.

Nach Polizeiangaben meldeten Anwohner gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter aber nicht an Bargeld. Mindestens drei maskierte Personen seien in einem dunklen, hochmotorisierten Auto davon gefahren und noch auf der Flucht. Die Fahndung sei bisher erfolglos geblieben, hieß es am Vormittag.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst nicht bekannt. Das Wohnhaus neben der Bankfiliale wurde wegen möglicher Schäden vorsorglich geräumt.