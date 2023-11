Geldautomatensprengung in Hasselroth

Geldautomat in Hasselroth gesprengt: Mehrere Explosionen

Mehrere Täter haben im Main-Kinzig-Kreis einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach ihnen.

Gegen 3.40 Uhr in der Nacht auf Samstag meldeten Anwohner laut Polizei mehrere Explosionen in der Bahnhofstraße in Hasselroth (Main-Kinzig).

Unbekannte Täter hatten demnach einen freistehenden Geldautomaten im Ortsteil Neuenhaßlau gesprengt. Sie lösten damit einen Großeinsatz der Polizei aus.

Zeuge stellte sich Tätern in den Weg

Nach der Sprengung flüchteten die mutmaßlichen Täter nach Zeugenaussagen mit einem weißen Audi, der mit vier Personen besetzt war. Ein Zeuge soll die Täter gesehen und versucht haben, sie an der Flucht zu hindern. Dadurch erlangte die Polizei erste Hinweise zur möglichen Fluchtroute, die offensichtlich in Richtung Bayern führte.

Die Beamten seien derzeit mit einem Großaufgebot und mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Bayern unterwegs, hieß es am Samstagmorgen weiter. Ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz, um die Fahndung zu intensivieren. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten in diesem Bereich keine Anhalter mitnehmen.

Keine Verletzten

Bei der Geldautomatensprengung verletzt worden sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand, meldete die Polizei. Sie ermittelt nun die Schadenshöhe und das Ausmaß des Diebstahls. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt.