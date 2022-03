Geldautomat in Homberg gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in Homberg (Ohm) (Vogelsberg) in einem Baumarkt gesprengt.

Sie flüchteten laut Polizei in einem dunklen Auto. Das Gebäude wurde durch die Sprengung beschädigt. Wie hoch der Schaden ist und ob die Täter Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar.