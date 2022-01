Geldautomat in Hungen gesprengt

Fahndung Geldautomat in Hungen gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hungen (Gießen) gesprengt.

Zeugen berichteten laut Polizei von zwei Detonationen. Die Polizei geht von drei Tätern aus. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist noch unklar. Sie flohen mit einem silbernen BMW Richtung B 457. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Fahnung nach den Tätern läuft.