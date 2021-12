Geldautomat in Linden gesprengt

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Linden (Gießen) gesprengt und dabei Schaden in Höhe von 30.000 Euro verursacht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gelang es den Tätern jedoch nicht, an die Geldkassetten zu kommen. Die zwei Männer konnten unerkannt flüchten.