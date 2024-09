Geldautomat in Marburg gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in der Universitätsstraße in Marburg einen Geldautomaten gesprengt.

Veröffentlicht am 09.09.24 um 11:44 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Nach Polizeiangaben mussten mehrere Menschen ihre im Bankgebäude liegenden Wohnungen verlassen, weil Rauch in die Räume gezogen war. Zwei Verdächtige flüchteten mit einem Auto Richtung Südbahnhof. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.