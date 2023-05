In einer Bankfiliale am Stadion am Bieberer Berg in Offenbach haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten gesprengt.

Ob die Täter Geld erbeuteten, ist laut Polizei noch unklar. Allerdings lagen Scheine auf der Straße vor der Filiale. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.