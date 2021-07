Unbekannte haben am Freitagfrüh einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Viernheim (Bergstraße) gesprengt.

Laut Polizei flohen die drei Täter danach vermutlich über die Autobahn. Zeitweise wurde mit einem Hubschrauber nach ihnen gefahndet - bislang erfolglos. Ob die Täter Geld erbeuteten, ist noch unklar, ebenso der Sachschaden. Mehrere Geschäfte wurden beschädigt.