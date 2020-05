Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht, den Geldautomaten in einem Supermarkt in Witzenhausen (Werra-Meißner) mit Hilfe eines Autos aus der Verankerung zu reißen.

Als ihnen das nicht gelang, versuchten sie es mit einem Brecheisen, kamen aber nicht an das Geld. Als ein Zeuge auftauchte, flüchteten die Männer, stellten ihr Fahrzeug ab und türmten zu Fuß.