In dieser Filiale in Königstein sprengten Unbekannte den Automaten.

In dieser Filiale in Königstein sprengten Unbekannte den Automaten. Bild © Michael Seeboth

In Hessen sind am frühen Morgen zwei Geldautomaten gesprengt worden: In Florstadt und in Königstein. Der Polizeihubschrauber konnte gleich in der Luft bleiben.

Anwohner der Hauptstraße in Königstein (Hochtaunus) sind in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.50 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Nach Polizeiangaben hatten unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt.

Anschließend flohen sie in einem schwarzen Pkw in unbekannte Richtung. Unklar ist, ob die Täter Geld erbeuteten, wie die Beamten weiter mitteilten.

Verletzt wurde durch die Detonation niemand. Die Bewohner konnten das Gebäude verlassen und wurden betreut. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber vor Ort.

Sprengstoffexperten untersuchen Tatort in Florstadt

Dieser war zuvor bereits wegen einer weiteren Geldautomatensprengung im Einsatz, und zwar in Florstadt (Wetterau). Im Stadtteil Nieder-Florstadt war eine Bankfiliale an der B275 betroffen. Das Wohn- und Geschäftshaus musste laut Polizei sicherheitshalber evakuiert werden.

Verletzt wurde auch hier niemand. Zur Beute und der Schadenshöhe konnte die Polizei noch nichts sagen. Die Täter entkamen unerkannt. Sprengstoffexperten untersuchten den Tatort.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen