Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg) zu sprengen.

Nach Angaben der Polizei ging der Automat kaputt. Außerdem brach ein Feuer aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei konnten die Täter kein Geld erbeuten. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.