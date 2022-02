Knapp ein halbes Jahr nach der versuchten Sprengung eines Geldautomaten in Waldbrunn (Limburg-Weilburg) hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die beiden mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Limburg angeklagt.

Die Ermittler gehen nach Angaben vom Freitag davon aus, dass die 27 und 33 Jahre alten Männer im August nachts in einer Bank den Automaten sprengen wollten, um an das Geld zu kommen. 2021 wurden laut Generalstaatsanwaltschaft 56 Geldautomaten gesprengt. In 27 Fällen gelangten die Täter an das Bargeld, insgesamt rund 2,7 Millionen Euro.