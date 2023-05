Bei einer Geldautomatensprengung ist in der Fußgängerzone in Bad Homburg ein Schaden in unbekannter Höhe entstanden.

Von der Geldautomatensprengung betroffene Bank in Bad Homburg.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter in der Nacht zum Samstag in der Louisenstraße in Bad Homburg zu. Sie sprengten einen Geldautomaten in die Luft. Kurz darauf konnten die Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Täter an der A661 stoppen. Es war bereits die dritte Geldautomatensprengung in der Straße in diesem Jahr.

Auch ein zweiter mutmaßlich Beteiligter konnte später festgenommen werden. Nach einem dritten Verdächtigen wird noch gefahndet, auch mit einem Hubschrauber.

Die Polizei riet davon ab, Anhalter in der Region mitzunehmen. Das Landeskriminalamt ermittelt.