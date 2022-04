Ein 86 Jahre alter Mann ist auf einem Parkplatz in Pfungstadt zwischen zwei Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitagabend meidete, hatte der Mann sich in sein geparktes Auto gebeugt, um nach seinem Geldbeutel zu suchen. Dabei soll er versehentlich auf das Gaspedal gekommen sein, sodass das Auto gegen ein weiteres Auto krachte, ihn mitriss und dann einklemmte. Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg).