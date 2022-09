Nach dem Absturz eines Segelflugzeuges auf dem Flugplatz in Gelnhausen erhoffen sich die Ermittler von einer Obduktion Aufschluss über die Todesursache des Piloten.

Ob und wann ein Obduktion stattfinden wird, entscheidet sich voraussichtlich noch am Dienstag, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau am Morgen sagte.

In Gelnhausen (Main-Kinzig) war am Montagmittag nach Angaben der Polizei der Pilot eines Kleinflugzeugs mit seiner Maschine beim Start in den Bäumen am Rand des Flugplatzes hängen geblieben und dabei tödlich verunglückt. Bei dem Verunglückten handele es sich um einen 81-Jährigen aus Gelnhausen.

Ursache für Unfall unklar

Warum der Mann sich mit seinem Segelflugzeug in den Bäumen verfing, ist noch nicht geklärt. Den Unfallhergang solle nun ein Sachverständiger der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen klären, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen ermittelten ebenfalls vor Ort.

Das Kleinflugzeug landete im dichten Geäst am rande des Flugplatzes. Der Pilot kam ums Leben. Bild © 5vision.media

Es würden auch Zeugen des Absturzes vernommen, sagte Staatsanwalt Oliver Piechaczek. Unter ihnen sei auch der Mann, der das Segelflugzeug mit einer Seilwinde hochgezogen habe.

Polizeibeamte hätten von einem Hubschrauber aus Fotos aufgenommen, "um das Geschehen besser einordnen zu können", so Piechaczek weiter.

