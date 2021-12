Polizeiautos stehen vor einem Gebäude, in dem sich im Erdgeschoss eine der beiden Bars befindet, in der mehrere Menschen getötet wurden.

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zum rassistischen Anschlag von Hanau eingestellt. Tobias R. war demnach ein Einzeltäter. Ein Anfangsverdacht gegen seinen Vater habe sich nicht bestätigt.

Die Bundesanwaltschaft hat das gegen Unbekannt geführte Ermittlungsverfahren zu dem rassistischen Anschlag von Hanau mit neun Toten eingestellt. Es gebe keine Anhaltspunkte für Mittäter oder Mitwisser des Attentäters Tobias R., teilte die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mit.

Ein Anfangsverdacht gegen seinen Vater habe sich nicht bestätigt. Hinterbliebene der Opfer des Anschlags hatten Anzeige gegen den 73-Jährigen wegen Beihilfe zum Mord und Nichtanzeige geplanter Straftaten vorgeworfen.

Bundesanwaltschaft: Tobias R. war Einzeltäter

Nach Ausschöpfung aller relevanten Ermittlungsansätze hätten sich keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Beteiligung weiterer Personen als Mittäter, Anstifter, Gehilfen oder Mitwisser ergeben, heißt es nun in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Insbesondere würden die Ermittlungsergebnisse nicht die Annahme rechtfertigen, dass der Vater von Tobias R. in "einer wie auch immer gearteten strafrechtlich relevanten Weise an dem eigentlichen Anschlagsgeschehen mitgewirkt oder von diesem im Vorfeld gewusst haben könnte."

Schon im November 2020 waren alle Ermittlungsschritte erfolgt, wie die Bundesanwaltschaft am Jahrestag des Anschlags im Februar mitgeteilt hatte. Den Ermittlern waren bis zuletzt jedoch der Frage nachgegangen, ob in das Tatgeschehen nicht noch andere Personen in strafrechtlicher Weise involviert gewesen sein könnten.

Tobias R., der am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen hat, war damit nach Ansicht der Bundesanwaltschaft ein Einzeltäter: Er hatte keine Helfer, keine Unterstützer, keine Mittäter. Nach der Tat hatte Tobias R. seine Mutter und dann sich selbst getötet.

400 Zeugen vernommen

Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt seien rund 300 Hinweisen und Spuren zur Aufklärung der Hintergründe des Anschlagsgeschehens nachgegangen, heißt es nun. "Insbesondere auch den Anregungen von Seiten der am Verfahren beteiligten Opferanwälte." Zahlreiche Kontaktpersonen gleich welcher Art seien intensiv in den Blick genommen, mehr als 400 Zeugen vernommen sowie mehrere Hundert Asservate durch die Kriminaltechnik untersucht worden.

Dabei sei nicht ersichtlich geworden, wie sich eine etwaige Beteiligung konkret in Tatentschließung, Tatvorbereitung oder Durchführung eingefügt haben könnte.

Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags läuft weiter

Unter den Toten des Anschlags waren Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Vili-Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Der Generalbundesanwalt hatte die Ermittlungen noch in der Tatnacht an sich gezogen.

Derzeit läuft auch ein Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags, der vor allem der Frage nachgeht, ob es vor, während oder nach der Tat zu einem Behördenversagen gekommen ist. In der zweiten öffentlichen Sitzung des Ausschusses werden an diesem Freitag drei weitere Angehörige von Anschlagsopfern als Zeugen gehört, danach stehen noch zwei weitere öffentliche Sitzungstermine am 20. Dezember sowie am 21. Januar an, bei denen Angehörige zu Wort kommen sollen.