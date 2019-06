Nach der Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke deutet immer mehr auf einen rechtsextremen Hintergrund der Tat hin. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Weitere Details sollen folgen.

Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen im Fall Lübcke vom Hessischen Landeskriminalamt (LKA) und der Kasseler Staatsanwaltschaft übernommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde am Montag dem hr. Zunächst hatte Spiegel Online darüber berichtet.

Eine zunächst für Montag geplante Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Kassel und dem LKA wurde nach einer Mitteilung des Generalbundesanwalts wieder abgesagt. Man werde "zu gegebener Zeit" über den Ermittlungsstand informieren.

Politischer Hintergrund wahrscheinlich

Die höchste deutsche Staatsanwaltschaft zieht Ermittlungen dann an sich, wenn ein länderübergreifender Terrorverdacht besteht. Ermittlungen gegen Einzeltäter kann sie aber dann übernehmen, wenn dem Fall wegen dem Ausmaß der Rechtsverletzung und den Auswirkungen der Tat "besondere Bedeutung" zukommt.

Auch wenn bislang offiziell noch nicht bestätigt ist, dass der am Wochenende festgenommenen 45 Jahre alte Tatverdächtige der rechtsextremen Szene angehört, muss man nun von einem politischen Hintergrund ausgehen.

Die Ermittler hatten am Wochenende einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der 45-Jährige hat nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung Kontakte in die rechtsextremistische Szene. Der Spiegel berichtete am Montag darüber hinaus von Aktivitäten im Umfeld der hessischen NPD. Der 45-Jährige sei zudem vor einigen Jahren zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten nach einem Angriff auf eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes verurteilt worden.

Lübcke über Jahre Todesdrohungen ausgesetzt

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Drohbriefe und Todesdrohungen erhalten, nachdem er sich im Oktober 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt hatte. Wem das nicht passe, könne "jederzeit das Land verlassen" sagte er damals. In der Folgezeit stand er zeitweise unter Polizeischutz.

Auch nach seinem Tod hatte es hasserfüllte Reaktionen aus dem rechten Milieu gegeben, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als "zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig" bezeichnete.

DNA-Spuren führten zur Festnahme

Nachdem Lübcke vor zwei Wochen auf seinem Anwesen in Wolfhagen-Istha (Kassel) erschossen worden war, hatten die Ermittler laut Bild-Zeitung DNA-Spuren an seiner Kleidung gefunden. Diese Spuren führten am vergangenen Samstag zur Festnahme des 45-Jährigen. Der Tatverdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Sendung: hr-iNFO, 17.6.2019, 11 Uhr