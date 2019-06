Nach der Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke deutet immer mehr auf einen rechtsextremen Hintergrund der Tat hin. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Er kündigte für den Nachmittag eine Stellungnahme an.

Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen im Fall Lübcke vom Hessischen Landeskriminalamt (LKA) und der Kasseler Staatsanwaltschaft übernommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde am Montag dem hr. Zunächst hatte Spiegel Online darüber berichtet.

Die Bundesanwaltschaft kündigte für 16 Uhr eine Stellungnahme an.

Politischer Hintergrund wahrscheinlich

Die höchste deutsche Staatsanwaltschaft zieht Ermittlungen dann an sich, wenn ein länderübergreifender Terrorverdacht besteht. Ermittlungen gegen Einzeltäter kann sie aber dann übernehmen, wenn dem Fall wegen des Ausmaßes der Rechtsverletzung und der Auswirkungen der Tat "besondere Bedeutung" zukommt.

Auch wenn bislang offiziell noch nicht bestätigt ist, dass der am Wochenende festgenommenen 45 Jahre alte Tatverdächtige der rechtsextremen Szene angehört, muss man nun von einem politischen Hintergrund ausgehen.

Drohungen bei YouTube

Die Ermittler hatten am Wochenende einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der 45-Jährige hat nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung Kontakte in die rechtsextremistische Szene . Auch soll der Mann auf seinem YouTube-Kanal gesagt haben, wenn die Regierung nicht bald handele, werde es Tote geben. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung seien Waffen gefunden worden. Die Tatwaffe sei nicht darunter gewesen.

Der Spiegel berichtete am Montag darüber hinaus von Aktivitäten im Umfeld der hessischen NPD. Der 45-Jährige sei zudem vor einigen Jahren zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten nach einem Angriff auf eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes verurteilt worden.

Laut Süddeutscher Zeitung liegen über den 45-Jährigen polizeiliche Erkenntnisse über Landfriedensbruch, Körperverletzung und Waffenbesitz vor.

Trauerminute im Landtag

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) informierte am Montag die Abgeordneten des Landtags und die Mitglieder des Innenausschusses über den Stand der Ermittlungen im Fall Lübcke. Details nannte er nicht und verwies auf die Bundesanwaltschaft.

Die Mitglieder des Landtags gedachten zu Beginn der dreitägigen Plenarsitzung des Getöteten. "Walter Lübcke mochte die Menschen, und die Menschen mochten ihn", sagte Landtagspräsiden Boris Rhein (CDU).

Lübcke über Jahre Todesdrohungen ausgesetzt

Der Kasseler Regierungspräsident hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Drohbriefe und Todesdrohungen erhalten, nachdem er sich im Oktober 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt hatte. Wem die Werte unserer Demokratie nicht passten, der könne "jederzeit das Land verlassen" sagte er damals. In der Folgezeit stand er zeitweise unter Polizeischutz.

Auch nach seinem Tod hatte es hasserfüllte Reaktionen aus dem rechten Milieu gegeben, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als "zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig" bezeichnete.

DNA-Spuren führten zur Festnahme

Nachdem Lübcke vor zwei Wochen auf seinem Anwesen in Wolfhagen-Istha (Kassel) erschossen worden war, hatten die Ermittler laut Bild-Zeitung DNA-Spuren an seiner Kleidung gefunden. Diese Spuren führten am vergangenen Samstag zur Festnahme des 45-Jährigen. Der Tatverdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

