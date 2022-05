Ein Niederländer, dem die Bildung einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche vorgeworfen werden, sitzt nach seiner Festnahme in Bosnien in Deutschland in Untersuchungshaft.

"Der Beschuldigte steht im Verdacht, Führungsmitglied einer kriminellen Organisation zu sein", berichteten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt am Dienstag. Diese habe sich darauf spezialisiert, Erlöse in Millionenhöhe aus Drogengeschäften von Kartellen zu transferieren. Die Festnahme erfolgte am 15. Januar, am 20. Mai wurde er ausgeliefert.