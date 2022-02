Die Anbindung Darmstadts an die neue ICE-Trasse sollte eigentlich durch den Westwald führen. Doch dort ist nun der handtellergroße und streng geschützte Eichbock-Käfer heimisch geworden. Die Bahn muss reagieren.

Wird der "Holzmörder" von gestern zum "ICE-Trassen-Mörder" von morgen? Im Darmstädter Westwald - dort, wo ab 2030 die Anbindung des Hauptbahnhofs an die neue ICE-Trasse zwischen Frankfurt und Mannheim verlaufen soll - hat sich der Große Eichbock angesiedelt. Der auch Heldbock genannte Käfer könnte der Bahn einen gehörigen Strich durch ihre Planungen machen, denn er ist vom Aussterben bedroht und steht deswegen unter Schutz.

Streng geschützte Art

Das mit Fühlern bis zu 15 Zentimeter große Insekt, dessen Larven sich über Jahre hinweg immer tiefer in das Holz vornehmlich altersschwacher Eichen fressen, galt in der Forstwirtschaft noch bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts als Schädling und wurde entsprechend bekämpft. Kommerzielle Forstwirtschaft sowie Klimawandel und Trockenheit sorgten für einen weiteren Rückgang des Großen Eichbocks. Mittlerweile ist er durch die Naturschutz-Richtlinie der EU streng geschützt.

Und nun könnte der einstige Förster-Schreck zum Problem für die Deutsche Bahn werden. In Darmstadt sind Umweltschützer nämlich im Sommer vergangenen Jahres im Westwald auf den seltenen Käfer mit seiner faszinierenden Ästhetik gestoßen. Neben Bohrlöchern an Eichen fanden Mitglieder der selbsternannten Westwaldallianz – einem Zusammenschluss aus Umweltverbänden und Bürgerinitiativen – nach eigenen Angaben auch ein lebendes Exemplar und diverse Käferteile. Zudem wurden mehrere Exemplare des Hirschkäfers gesichtet, der in Hessen zu den gefährdeten Arten zählt.

Ein Grund zur Freude für Naturliebhaber und -liebhaberinner, weniger aber für Verantwortliche der Deutschen Bahn. Denn die Ende 2020 gefassten Pläne des Verkehrsunternehmens sehen vor, dass durch eben jenen Westwald die Süd-Anbindung an die neue ICE-Schnellstrecke zwischen A5 und A67 gebaut wird. Laut der ausgewählten Vorzugsvariante 2b sollen Teile der Anbindung stadtauswärts im Tunnel verlaufen, danach soll es in einem Trog bis zur A5 weitergehen.

Umweltschützer fordern Schutz für Bäume

Wie viele Eichen bereits von dem Käfer besetzt sind, lässt sich derzeit nach Angaben der Westwaldallianz nicht exakt sagen. Das lasse sich oft erst nach mehreren Jahren feststellen, wenn die Larven sich aus dem Inneren der Bäume wieder nach außen fressen, wie Aktivist Dieter Preyer erklärt. Die Funde erstreckten sich allerdings bereits jetzt über den gesamten geplanten Streckenverlauf - sowohl dort, wo untertunnelt werden als auch dort, wo der Trog verlaufen soll. Auch zwischen der A5 und der A67 stehen Eichbock-Eichen, dort soll die ICE-Anbindung sogar komplett überirdisch verlaufen.

An diesen Stellen entlang der Süd-Anbindung hat die Westwaldallianz Spuren oder Exemplare des Großen Eichbocks gefunden. Bild © OpenStreetMaps-Mitwirkende/hessenschau.de

Deswegen fordern die Umweltschützer den sofortigen Stopp bereits stattfindender Fällarbeiten im Westwald und die "schnellstmögliche Einleitung der notwendigen Schutzmaßnahmen". Heißt: Alle Bäume im betroffenen Gebiet sollen unter Naturschutz gestellt werden. "Hier wurden bereits Eichen gefällt, in denen die Bohrlöcher der Käfer deutlich zu erkennen waren", berichtet Tammo Rock, der ebenfalls in der Allianz aktiv ist. Das dürfe nicht mehr vorkommen. "Es gibt sowieso kaum noch Eichen im Westwald."

Bahn will Käfer-Population kartieren

Und nun? Muss neu geplant werden? Droht gar das Aus der Süd-Anbindung? Die Deutsche Bahn gibt sich nach außen gelassen. Dass der Große Eichbock im Westwald lebt, sei dem Unternehmen bereits länger bekannt, sagt eine Sprecherin dem hr. Ganz so sicher ist sich die Bahn aber offenbar nicht, zumindest nicht, was den Umfang des Vorkommens betrifft. "Wir werden in diesem Jahr unter anderem den Bereich entlang der Eschollbrücker Straße erneut kartieren. Hierbei werden alle relevanten Arten erfasst", so die Sprecherin.

Hinter den Kulissen dürfte das forsche Auftreten der Umweltaktivisten den Budget-Verantwortlichen der Bahn doch die ein oder andere Schweißperle auf die Stirn getrieben haben. "Das Vorkommen des Heldbockkäfers muss kein Ausschlusskriterium für die Genehmigung einer Trasse sein", beteuert die Sprecherin. In der Aussage schwingt aber auch mit, dass es durchaus ein Ausschlusskriterium sein könnte. Zumindest befasst sich die Bahn bereits mit Lösungsansätzen. Einer davon wäre, besiedelte Bäume mitsamt ihren Bewohnern an andere Stellen zu verpflanzen. Konkrete Pläne gibt es aber noch keine, weitere Kosten dürften aber in jedem Fall entstehen.

Stadt Darmstadt erneuert Forderung

Die Stadt Darmstadt nutzt die neue Sachlage jedenfalls, um einer alten Forderung neuen Nachdruck zu verleihen. "Es zeigt sich auch hier, dass unsere Forderung nach einem Tunnel bis zur A5 richtig ist", teilte die Stadt auf Anfrage des hr mit. Der Tunnel würde so tief verlaufen, dass er das Wurzelwerk der Bäume nicht beschädigt.

Eine Variante, mit der auch die Westwaldallianz leben könnte. "Es ist zumindest das geringere Übel", sagt Aktivist Pleyer, dem es noch lieber wäre, die Strecke würde überhaupt nicht durch den Westwald verlaufen. Mit einer bergmännischen Untertunnelung wären laut Bahn aber Mehrkosten von bis zu 45 Millionen Euro verbunden - und zwar nur für die Strecke bis zur A5. Über den weiteren Verlauf bis zur A67 wurde bislang weder bei der Bahn noch bei der Stadt gesprochen. Die Entscheidung darüber liegt ohnehin beim Bundestag.