Ein 61-Jähriger muss sich als mutmaßliches Mitglied der Terrorgruppe "Vereinte Patrioten" wegen einer geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten.

Der Prozess soll am 30. August beginnen. Der Mann aus dem Kreis Bergstraße soll an Treffen der Vereinigung teilgenommen und "an der Konkretisierung der Tatpläne maßgeblich mitgearbeitet" haben. Die Gruppe soll unter anderem einen großflächigen Stromausfall und eine konstituierende Sitzung für eine neue Regierung geplant haben.