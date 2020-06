Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Schrecksbach (Schwalm-Eder) in die Lagergarage eines Sportvereins eingebrochen und haben Geräte im Wert von 15.000 Euro gestohlen.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, klauten sie unter anderem verschiedene Rasenmäher, ein Sprühgerät und eine Sprinkleranlage. Beim Aufbruch des Garagentors verursachten sie einen Schaden von 500 Euro.