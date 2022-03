Eine von Abtreibungsgegnern geplante "Gebetsmahnwache" in Frankfurt darf auf einem Plateau gegenüber der Beratungsstelle von Pro Familia stattfinden.

Mit dieser Entscheidung hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel am Freitag in letzter Instanz ein juristisches Tauziehen um die 40-tägige Mahnwache beendet. Die Stadt hatte eine Versammlung vor der Beratungsstelle nur außerhalb der Öffnungszeiten erlaubt. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte diese Auflagen am 1. März jedoch als rechtswidrig eingestuft. Dagegen hatte die Stadt Beschwerde eingelegt.