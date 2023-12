Gericht kassiert erneut Demonstrationsverbot in Frankfurt

Erneut hat ein Gericht ein Demonstrationsverbot in Frankfurt kassiert.

Das Verwaltungsgericht erlaubte am Freitag die für Samstag geplante Kundgebung "Stoppt den Genozid in Gaza! Schluss mit der Besatzung Palästinas!", die die Stadt am Donnerstag als potenziell antisemitisch untersagt hatte. Auch diesmal kann die Stadt wieder Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof einlegen.