Über Stunden wollen Landwirte am Freitag mehrere Auffahrten zur A7 und zur A49 in Nordhessen mit ihren Traktoren blockieren. Zu gefährlich, befand der Schwalm-Eder-Kreis und verbot die Aktion. In zwei Instanzen hielt das Verbot vor Gericht aber nicht stand.

Der Schwalm-Eder-Kreis ist mit dem Verbot einer Demonstration mit Blockaden an Autobahnauffahrten gescheitert: Die Aktionen an diesem Freitag dürfen stattfinden. Das entschied am Donnerstag zunächst das Verwaltungsgericht Kassel. Es seien Blockaden an zahlreichen Auffahrten der Autobahnen 7 und 49 mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen geplant, teilte das Gericht mit.

Auch eine Beschwerde gegen den Beschluss vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) änderte daran nichts mehr: Am Abend teilte der VGH mit, die Versammlung dürfe stattfinden.

Beginn ab 8 Uhr am Morgen

An der Versammlung unter dem Motto "Hand in Hand für unser Land" wollen sich laut Anmeldern Landwirte sowie Vertreter des Transportgewerbes, des Handwerks und Bürger beteiligen, die gegen die aktuelle Bundespolitik protestieren wollen. Nach Medienberichten sollen die Aktionen zwischen 8 und 18 Uhr laufen.

Kreis befürchtet Gefahren für Verkehrsteilnehmer

Mit seinem Beschluss gab das Gericht den Anmeldern der Aktion Recht, die sich per Eilantrag gegen das vom Landrat des Schwalm-Eder-Kreises verhängte Verbot der Versammlung gewandt hatten. Zur Begründung habe der Landrat unter anderem auf einen aus seiner Sicht fehlenden Sachbezug der Blockaden zu den als Versammlungsort gewählten Autobahnauffahrten verwiesen. Vielmehr solle lediglich Druck auf die politische Führung des Landes ausgeübt werden.

Auch entstünden erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, weil durch Staus rund um die Autobahnauffahrten Leben und Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet würden, argumentierte der Landrat. Es sei mit erheblichen Behinderungen auch im übrigen Straßennetz zu rechnen.

Der Anmelder hatte dagegen Widerspruch eingelegt und vorläufigen Rechtsschutz beantragt und nun vor dem Verwaltungsgericht Recht bekommen.

Gericht: Verbot wäre unverhältnismäßig

Ein Versammlungsverbot erachtete das Gericht als unverhältnismäßig, es wies auf die Möglichkeit von Auflagen als "milderes Mittel" hin. Auch das Argument des fehlenden Sachbezugs ließ das Gericht nicht gelten. Der Landkreis verkenne, dass keine Versammlung auf einer Autobahn geplant sei, sondern lediglich die Zufahrten blockiert werden sollten, hieß es in der Mitteilung.

Die Verbotsverfügung sei auch deshalb rechtswidrig, weil auch eine vollständige Verlegung des Versammlungsortes als Auflage in Betracht kommen könne.

Tausende bei Demonstrationen in Hessen

In ganz Hessen haben Landwirte in den vergangenen Wochen Protestaktionen veranstaltet. Unter anderem kamen tausende Teilnehmer mit ihren Traktoren in Kassel, Wiesbaden oder Frankfurt zusammen und blockierten dort den Verkehr. Anlass war auch in diesen Fällen die Subventionspolitik der Bundesregierung.