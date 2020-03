Ahmet Ü. sieht auf einer Veranstaltung in der Abendschule eine junge Frau. Von diesem Tag an verfolgt er sie. Wochenlang. Monatelang. Jahrelang. Der 38-Jährige ist ein Stalker - und er ist gewalttätig.

Folge 18: Ahmet Ü. sieht 2008 auf einer Veranstaltung in der Abendschule eine junge Frau. An diesem Abend entscheidet er: diese Frau ist für ihn bestimmt. Und von diesem Tag an verfolgt er sie. Wochenlang. Monatelang. Jahrelang. Der 38-Jährige ist ein Stalker – und er ist gewalttätig.

Heike Borufka und Basti Red fragen: Welche rechtliche Handhabe gibt es?