Ein Autorennen in Frankfurt-Höchst gerät außer Kontrolle: Ein Wagen schleudert in eine Fußgängergruppe - eine hochschwangere Frau und ihr ungeborenes Kind sterben. Es kommt zum Prozess.

Folge 3: Zwei Männer liefern sich in Frankfurt-Höchst an einer Ampel ein spontanes Autorennen. Dabei gerät das Auto des einen ins Schleudern, reißt parkende Fahrzeuge mit sich. Eines davon schleudert in eine Fußgängergruppe. Eine hochschwangere Frau und ihr ungeborenes Kind sterben, eine zweite Frau verliert ein Bein. Es kommt zum Prozess, doch wie entscheidet das Gericht?



Heike Borufka und Basti Red fragen: War es Totschlag? Und wann kann man von einem Mord sprechen?

Wie funktioniert unser Rechtssystem? Wie kommen Urteile zustande? Und wieso haben sie manchmal nichts mit unserem Rechtsempfinden zu tun? Heike Borufka ist langjährige Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks. Basti Red ist vielen bereits als Podcaster bekannt, unter anderem Fußball-Fans von Eintracht Frankfurt. In zehn Folgen unserer neuen Podcast-Reihe nehmen die beiden jeweils einen Gerichtsfall unter die Lupe und versuchen, diese Fragen zu beantworten.