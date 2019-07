Der Tod der Studentin Tugce Albayrak auf dem Parkplatz eines Offenbacher Schnellrestaurants hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Im hr-Gerichtspodcast wird der Prozess gegen den Täter Sanel M. neu aufgerollt.

Der Fall Tuğçe | Verurteilt! - Der Gerichtspodcast

Folge 5: Der Fall Tuğçe hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Die junge Lehramtsstudentin Tuğçe war nachts in einem Schnellrestaurant in Offenbach mit einem vorbestraften Schulabbrecher in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte, der junge Mann schlug zu. Die 22-Jährige stürzte und erwachte nicht mehr aus dem Koma. Zwei Wochen lang kämpften die Ärzte um das Leben von Tugce. Vergeblich. Da war längst die Geschichte von der Heldin und dem Monster erzählt...

Heike Borufka und Basti Red fragen: Wie lief die Verhandlung? Zeigte der Täter Reue?