Noch Wochen nach der Tat legten Passanten Blumen, Kerzen, Stofftiere und Briefe an Gleis 7 nieder. Bild © picture-alliance/dpa

Gerichtsverfahren um Gleis-Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof beginnt

Vor einem Jahr wurde ein achtjähriger Junge am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen ICE gestoßen und getötet. Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter, einen dreifachen Familienvater, vor dem Landgericht Frankfurt.

Die Attacke kam wie aus dem Nichts und sorgte bundesweit für Entsetzen: Ein achtjähriger Junge und seine Mutter werden am 29. Juli 2019 am Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Die Mutter rettet sich in letzter Sekunde, ihr Sohn stirbt. Der Tatverdächtige muss sich ab diesem Mittwoch vor dem Frankfurter Landgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft legt dem 41-Jährigen Totschlag, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen zur Last. Das Gericht erklärte, auch Mord sowie versuchter Mord in zwei Fällen kämen infrage, "sofern die Beweisaufnahme ergeben sollte, dass der Beschuldigte unter bewusster Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer (Heimtücke) gehandelt hat".

Verdächtiger in der Schweiz per Haftbefehl gesucht

Der Täter floh nach der Attacke über die Gleise, doch Passanten verfolgten den Mann. Wenig später nahm die Polizei in der Nähe des Bahnhofsgebäudes den Beschuldigten fest: Einen dreifachen Familienvater aus Eritrea, der das Opfer den Ermittlungen zufolge nicht kannte und zum Tatzeitpunkt in der Schweiz per Haftbefehl gesucht wurde.

Nach Polizeiangaben war der Mann bereits seit einem Jahr in psychiatrischer Behandlung. Eine Woche vor der Gleis-Attacke habe er seine Frau und die gemeinsamen drei Kinder in ihrer Wohnung in der Schweiz eingesperrt und eine Nachbarin angegriffen. Zuvor habe er als Vorzeige-Einwanderer gegolten, mit Ausnahme eines kleinen Verkehrsdelikts war er unauffällig. Auch seine Familie habe der plötzliche Gewaltausbruch überrascht.

Beschuldigter schuldunfähig?

Ein psychologisches Gutachten, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hatte, bescheinigt dem Beschuldigten, an schizophrenen Wahnvorstellungen gelitten zu haben. Es sei deshalb davon auszugehen, dass er zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig war. Der Gutachter hält es außerdem für wahrscheinlich, dass von dem Beschuldigten auch in Zukunft Gefahr ausgehen könnte.

Statt einer Anklage stellte die Staatsanwaltschaft deshalb einen Antrag, den Beschuldigten dauerhaft in einer Psychiatrie unterzubringen. Er wird offiziell auch nicht als Angeklagter, sondern als Beschuldigter geführt. Zurzeit befindet sich der Mann in einer psychiatrischen Klinik.

Familie wird psychologisch betreut

Die Familie des Jungen wird in dem Verfahren als Nebenkläger auftreten. Sowohl die Eltern als auch die Schwester seien weiterhin in psychologischer Betreuung, hieß es kürzlich. "Seit dem tragischen Verlust unseres kleinen Sohns und Bruders geht es uns nicht gut", erklärten sie. Sein früher Tod sei "der schwerste Schicksalsschlag, dessen Schmerz uns das ganze Leben begleiten wird". Die anstehende Hauptverhandlung sei schwer zu ertragen.

Dass die Mutter als Zeugin auftrete, sei zunächst nicht vorgesehen, sagte ein Gerichtssprecher. Geladen sind zahlreiche Sachverständige und Zeugen, beispielsweise Passanten, die das Geschehen am Bahnhof beobachteten oder Polizeibeamte, die an dem Tag im Einsatz waren. Für den Prozess sind zunächst sechs Verhandlungstage angesetzt. Möglicherweise wird bereits am 28. August das Urteil gesprochen.

