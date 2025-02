Geschäftsgebäude in Flammen - dicke Rauchsäule über Frankfurt-Höchst

In der Königsteiner Straße im Frankfurter Stadtteil Höchst ist am Dienstag ein Geschäftsgebäude in Brand geraten.

Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Bild © privat

Über dem Stadtteil stand eine weithin sichtbare Rauchwolke. Anwohner wurden im Radio und über Warn-Apps gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren nach ersten Angaben keine Menschen mehr im Gebäude. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Zur Brandursache gab es bislang keine Angaben.