Geschäftsgebäude in Flammen - dicke Rauchsäule über Frankfurt-Höchst

In der Königsteiner Straße im Frankfurter Stadtteil Höchst ist am Dienstag ein Geschäftsgebäude in Brand geraten. Über dem Stadtteil stand eine weithin sichtbare Rauchwolke.

Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Bild © privat

Anwohner wurden im Radio und über Warn-Apps gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Die Feuerwehr teilte am späteren Abend mit, man habe die Ausbreitung des Brandes innerhalb des Gebäudes stoppen können. Auch ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert. Kleine Teile der Außenwände seien jedoch eingestürzt. Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzte gab es einem Sprecher zufolge nicht. Der Einsatz sollte sich laut Feuerwehr noch bis in die Nacht hinziehen. Die Brandursache blieb zunächst unbekannt.