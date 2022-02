Wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung muss sich seit Montag ein 19-Jähriger aus Fulda vor der Jugendkammer des dortigen Landgerichts verantworten.

Er soll sich im September im Schlossgarten in Fulda von hinten an eine Bank angeschlichen haben, auf der mehrere Jugendliche saßen. Zweimal soll er einem 18-Jährigen mit einem Messer in die Schulter und den Rücken gestochen haben. Vor Gericht räumte der 19-Jährige die Messerstiche ein. Sein Motiv sei Eifersucht gewesen.