Ein Mann hat in Limburg einen Lkw gestohlen und ist damit auf mehrere Fahrzeuge in der Innenstadt aufgefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. Ob Anschlag oder Unfall, die Hintergründe sind weiter unklar.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Ermittlungen nach Lkw-Zwischenfall in Limburg [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Nach dem Lkw-Zwischenfall in Limburg steht nun die Suche nach den Gründen im Fokus. Das ZDF twitterte am Dienstagmorgen, die Sicherheitsbehörden würden von einem Terroranschlag ausgehen. Beim dem mutmaßlichen Täter handle es sich um einen etwa 30 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen. Das ZDF bezog sich auf Informationen aus Sicherheitskreisen . Die Generalstaatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen.

Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Alexander Badle, teilte auf Anfrage mit, es sei noch zu früh für Wasserstandsmeldungen zur Motivlage. Man ermittle in alle Richtungen. Weitere Informationen würden voraussichtlich am Mittag bekanntgegeben. Das Landeskriminalamt (LKA) bestätigte die Informationen des ZDF ebenfalls nicht. Eine Sprecherin stellte eine Pressemitteilung für später am Dienstag in Aussicht.

Die Polizei hatte sich am frühen Dienstagmorgen ebenfalls nicht dazu geäußert, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag gehandelt habe. Am späten Montagnachmittag war ein Mann mit einem gestohlenen Lastwagen in der Innenstadt auf acht Autos aufgefahren und hatte sie ineinander geschoben. Zuvor soll der Mann bereits mehrfach erfolglos versucht haben, die Gewalt über einen Lkw zu erlangen.

Es gab am Dienstagmorgen zunächst keine Informationen darüber, ob sich der Fahrer, der das Fahrzeug wohl kurz zuvor gestohlen hatte, zu seinem Motiv geäußert hat oder ob der Laster Bremsspuren auf dem Asphalt hinterlassen hat. Bis in den späten Abend hinein hatten Ermittler Zeugenaussagen ausgewertet.

Videobeitrag Video zum Video LKW rammt mehrere Autos in Limburg [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Weniger Verletzte als angenommen

Die Auswertung der Angaben aller Rettungsdienste habe ergeben, dass neun Menschen leicht verletzt wurden, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Morgen. Sieben Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, einer sei ambulant versorgt worden. Und auch der Fahrer sei leicht verletzt worden. Zuvor hieß es, es habe 17 Verletzte gegeben.

Am frühen Morgen schlossen die Ermittler die Spurensicherung vor Ort ab. Der Laster wurde abgeschleppt. Er werde weiter in einem Polizeigebäude untersucht, sagte ein Sprecher.

Auf die Frage von Medienvertretern, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handeln könnte, hatte ein LKA-Sprecher am Montagabend gesagt: "Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus."

Bürgermeister geschockt

Die Polizei warnte mehrfach vor Spekulationen. Auf Twitter schrieb sie: "Trolle oder wilde Spekulationen braucht niemand." Zudem riefen die Ermittler Zeugen auf, sich zu melden, wenn sie etwas gesehen haben, Videos oder Bilder haben, die mit den Geschehnissen in Zusammenhang stehen.

Der Bürgermeister von Limburg, Marius Hahn (SPD), sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Ich bin geschockt und in meinen Gedanken bei den verletzten Unfallopfern und deren Familien."

Sendung: hr-iNFO, 08.10.2019, 7.00 Uhr