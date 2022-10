Nach dem Diebstahl eines mit Schokolade gefüllten Lkws haben Ermittler die süße Beute in einer Lagerhalle in Rödermark (Offenbach) sichergestellt.

Es handele sich um 32 Paletten Schokolade im Wert von mehreren zehntausend Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch der Sattelzug, der bei einer Firma in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) gestohlen wurde, parkte in der Nähe. Nur die Täter sind weiter flüchtig.