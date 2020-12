Gestohlenes Auto meldet sich per Notrufsystem aus dem Main

Über das automatische Notrufsystem eines Autos hat die Polizei einen versenkten Wagen im Main entdeckt.

Der BMW sei am Mittwochabend in Hasselroth (Main-Kinzig) gestohlen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als der Notruf des Wagens aus dem Wasser über eine Zentrale einging, hatte der Fahrzeughalter sein Auto noch nicht vermisst. "Der hat es erst gemerkt, als wir anriefen", sagte ein Sprecher der Polizei. Das Fahrzeug soll im Laufe des Donnerstag geborgen werden.