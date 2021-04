In Dänemark auf drei Männer geschossen

In Dänemark auf drei Männer geschossen Gesuchter Gewalttäter gefasst

Polizisten haben am Frankfurter Flughafen einen 27-Jährigen festgenommen.

Er soll zusammen mit Komplizen im dänischen Kopenhagen auf drei Männer geschossen haben. Der Mann saß mit falschem Reisepass in einem Flieger aus Mexiko und wollte in die Türkei weiterreisen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Er war bereits 2018 wegen Gewalttaten verurteilt worden.