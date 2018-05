Hier war der Sexmob angeblich eingefallen: "First In" auf der Frankfurter Freßgass.

Ermittlungen in Frankfurt

Warum wurde die 29-Jährige getötet, die am Mittwoch im Frankfurter Niddapark gefunden wurde? Wie nun bekannt wurde, war die Frau Angeklagte in einem Verfahren um einen erfundenen Sexmob an Silvester 2016.

Die Frankfurter Polizei hatte erst am Donnerstagvormittag nähere Informationen zu der Toten veröffentlicht, die am Mittwoch im Frankfurter Niddapark mit Stichverletzungen gefunden worden war. Demnach handelte es sich um eine 29 Jahre alte Frankfurterin. Die Frau sei getötet worden. Nähere Angaben machte die Polizei nicht.

Am Abend bestätigte die Polizei hessenschau.de einen Bericht der Bild-Zeitung , wonach es sich bei der Getöteten um Irina A. handelt, eine Frau, die Anfang 2017 zusammen mit dem Frankfurter Gastronom Jan Mai im Zentrum eines Falschaussage-Skandals stand.

"Es stimmt. Es handelt sich um die Frau", sagte Polizeisprecherin Annegret Kaus. Weitere Angaben machte die Sprecherin "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht, auch nicht über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Tötungsdelikt und dem Silvester-Skandal.

Angeklagt wegen Vortäuschens einer Straftat

Irina A. und der damalige Betreiber der Bar "First In" auf der Freßgass, Jan Mai, waren im November von der Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen Vortäuschens einer Straftat angeklagt worden.

Die beiden hatten im Februar 2017 im Gespräch mit einem Journalisten der Bild-Zeitung behauptet, bis zu 50 arabischstämmige junge Männer hätten in der Silvesternacht in Frankfurt Frauen belästigt, Schlägereien angezettelt und Gäste beklaut.

Die falschen Behauptungen der Irina A.

Mai hatte die Vorwürfe erhoben und in einer Vernehmung bei der Polizei bestätigt. Die mitangeklagte Irina A. hatte behauptet, man habe ihr zwischen die Beine und an die Brüste gegriffen. Die Berichte hatten in den sozialen Medien für große Aufregung gesorgt.

Später stellte sich heraus, dass Irina A. in der Nacht gar nicht in Frankfurt, sondern in Belgrad war, und dass bei der Polizei auch keine Notrufe zur fraglichen Zeit eingegangen waren.

Die Polizei bezeichnete die Vorwürfe nach "intensiven und umfangreichen Ermittlungen" als "haltlos", sie entbehrten jeder Grundlage. Die Bild-Zeitung entschuldigte sich später für die falsche Berichterstattung.

