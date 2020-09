Getötete Igel in Fluss entsorgt

Spaziergänger haben im Fluss Usa bei Ober-Mörlen (Wetterau) acht tote Igel entdeckt.

Die Tiere seien dort in Kunststoffboxen entsorgt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bereits eine Woche zuvor waren auf einem Friedhofsparkplatz fünf tote und in Mülltüten verpackte Igel gefunden worden. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des Tötens von Wirbeltieren ohne vernünftigen Grund.