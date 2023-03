Nach dem gewaltsamen Tod einer 37 Jahre alten Frau in Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) steht die Todesurache nun fest.

Laut Obduktionsergebnis wurde die Frau durch mehrere Stiche verletzt, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Todesursächlich sei ein Stich in den Oberkörper gewesen, der zu einem inneren Verbluten führte. Die Frau war am Mittwoch in ihrer Wohnung tödlich verletzt worden. Der 20 Jahre alte Sohn des Lebensgefährten wurde noch vor Ort festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht. Die Hintergründe sind noch unklar.