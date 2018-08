Eine Explosion hat im nordhessischen Knüllwald-Wallenstein ein Wohnhaus zerstört. Ein Ehepaar wurde tot geborgen. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Bei der Explosion in einem Wohnhaus in Knüllwald-Wallenstein (Schwalm-Eder) sind zwei Menschen getötet worden. Nach dem Einsturz des Gebäudes am Montagnachmittag war eine 74 Jahre alte Frau tot geborgen worden. Eine zweite Leiche fanden Rettungskräfte in der Nacht zum Dienstag in den Trümmern. Am Dienstagvormittag war klar, dass es sich um den vermissten 79 Jahre alten Bewohner des Hauses handelt. Zunächst hieß, der Mann sei 87 Jahre alt.

Ein zwölf Jahre altes Mädchen aus der Nachbarschaft war bei der Explosion durch Glassplitter verletzt worden. Sie kam ins Krankenhaus. In dem Haus, das explodierte, sollen sich auch zwei Hunde aufgehalten haben.

Schwierige Suche nach Vermisstem

Mitarbeiter des Landeskriminalamtes und der Kriminalpolizei wollten am Dienstagmittag mit der Spurensuche beginnen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Suche nach dem 79-Jährigen hatte sich schwierig gestaltet: Die Einsatzkräfte konnten das eingestürzte Gebäude laut Polizei lange nicht betreten. Eine Rettungshunde-Staffel suchte am Abend zunächst vergeblich nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera war im Einsatz.

Schließlich sollte das Gebäude per Hand abgetragen werden. Dienstagfrüh, gegen 3.40 Uhr, fanden Einsatzkräfte dann die zweite Leiche.

Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Bild © Sabrina Kurth (hessenschau)

Bis zu 350 Einsatzkräfte

Die Explosion hatte sich am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr ereignet. Die Ursache war zunächst unklar. Polizei und Feuerwehr vermuteten, dass es sich um eine Gasexplosion handeln könnte. Laut Landrat Winfried Becker (SPD) wurde das Haus mit Gas versorgt. Der Unglücksort lag direkt hinter dem Ortseingang. Es handelte sich um einen alten Hof an der Hauptstraße, auf dem laut Polizei verschiedene Parteien wohnten.

Das hintere Haus war bei der Explosion komplett zusammengefallen, die meisten Ziegel des Daches waren abgedeckt. Schon weit vor dem Haus lagen Glassplitter, Hausrat und Trümmerteile herum.

150.000 bis 200.000 Euro Sachschaden

Direkt neben dem betroffenen Haus steht ein weiteres bewohntes Gebäude. Dessen Bewohner seien in einem Hotel untergebracht worden, sagte der Polizeisprecher. Ob das Nachbarhaus durch die Explosion so in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass es einsturzgefährdet ist, werde ebenfalls noch untersucht.

Im Einsatz waren zeitweise rund 350 Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Auch Soldaten der Bundeswehr halfen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 150.000 bis 200.000 Euro.