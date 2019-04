Nach Durchsuchungen in 13 Wohnungen in Baden-Württemberg ist am Donnerstag in Karlsruhe ein 22-Jähriger in Frankfurt festgenommen worden.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt soll der ehemalige Angestellte eines Automatenaufstellers in Bahnhöfen in Hessen und anderen Bundesländern das Bargeld aus Getränke- und Warenautomaten gestohlen haben. Die Beute wird auf 33.000 Euro beziffert.