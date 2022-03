Statt bei einem Getränke-Händler in Fulda sind Dutzende Bierkisten zerdeppert auf der Autobahn-Abfahrt an der A7 gelandet. Und das so kurz vor dem Ziel.

Ein Scherbenmeer und große Bierlachen hat ein verunglückter Getränkelaster in Fulda hinterlassen. Der Lkw war am Dienstagmorgen auf dem Weg zu einem Getränke-Großhändler nahe der A7, als das Unheil auf der Strecke Würzburg-Kassel seinen Lauf nahm.

An der Abfahrt Fulda-Mitte geriet die Ladung ins Wanken. Mehr als 110 volle Kisten, gefüllt mit Weizenbier, rutschten von der Ladefläche und krachten auf die Fahrbahn. Die Scherben verteilten sich über den Asphalt und behinderten den Verkehrsfluss in der gesamten Abfahrt.

Spezialfirma mit Reinigung beauftragt

Noch am Mittag liefen die Bergungsarbeiten. "Ein Spezialfirma wurde mit der Reinigung der Straße beauftragt", sagte ein Polizeisprecher in Fulda. Der Verkehr wurde am Vormittag an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Der Unfall sorgte für Aufsehen und mitleidige Blicke. Sauer aufstoßen dürfte auch der Unfall vor allem dem Fahrer, der die Ladung offenkundig nicht richtig gesichert hatte. Denn er befand sich schon in Sichtweite zum Ziel.

Nach ersten Schätzungen soll der Sachschaden bei über 2.500 Euro liegen.