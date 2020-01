Mit einer Pistole bewaffnet und einem Tuch vor dem Gesicht hat ein Mann am frühen Donnerstagmorgen einen Getränkemarkt in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) in der Straße Hinter der Altdörfer Kirche ausgeraubt.

Er näherte sich laut Polizei den drei Mitarbeitern, die den Laden gerade öffneten, von hinten und floh mit dem Geld in Richtung Waschstraße.