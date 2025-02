Getränkemarkt in Frankfurt mit Waffe überfallen

Mutmaßlich mit einer Schusswaffe hat ein Mann am Mittwochnachmittag einen Getränkemarkt in Frankfurt-Eschersheim ausgeraubt.

Bild © picture-alliance/dpa

Der Überfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr in einem Rewe-Getränkemarkt in der Maybachstraße. Der Maskierte bedrohte die Kassiererin mit einem waffenähnlichen Gegenstand und forderte die Tageseinnahmen. Danach flüchtete er mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Wieviel Bargeld entwendet wurde, ist noch unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte zunächst keinen Erfolg.